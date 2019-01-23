В ДНР взяли в плен украинского диверсанта

23.01.2019 23:56



Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о задержании диверсанта из Украины, который в составе специальной группы планировал совершить нападение на позиции военных ДНР, сообщает «Российская газета». Диверсант двигался в группе из четырёх человек, которые скрытно двигались в направлении Донецкого военного поста, однако их выдала сработавшая сигнальная мина. Трое «лазутчиков» скрылись, но четвертого удалось задержать. Как отмечают представители донецких военных сил, задержанный сам сдался в плен, как только понял, что ему не удастся уйти вслед за «товарищами».