Власти Петербурга решили законсервировать строящиеся станции метро

23.01.2019 23:47



Правительство Санкт-Петербурга решило «заморозить» строительство новых станций метрополитена, по причине прекращения действующих строительных договоров с «Метростроем», сообщает «РБК». На текущий момент решается группа вопросов, касающихся «консервации» недостроенных станций и организации их охраны. Представители «Метростроя» заявили, что разрыв контрактов несет в себе огромную техногенную угрозу для всего Санкт-Петербургского метро.