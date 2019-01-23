Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

23.01.2019 22:56



Информация о голодных обмороках у детей из Кемеровских школ не нашла своего подтверждения, Общероссийский народный фронт проверил все факты и обстоятельства, заключив, что информация не была правдивой, сообщают «Вести». Ранее о голодных обмороках детей в кемеровских школах заявил уполномоченный по правам ребенка региона Кислицын Дмитрий, сообщив, что он получал неоднократные жалобы от родителей, чьи дети «недоедают». Однако в ходе проверки Кислицын отказался дать какую-либо информацию, касающуюся школ, где были зафиксированы вышеназванные обмороки, а также не назвал имена родителей, которые с подобными жалобами обращались напрямую к нему. Он заявил, что подобная информация является конфиденциальной.