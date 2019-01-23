СК проверит сообщение о голодных обмороках в школах Кузбасса

23.01.2019 17:30



Следственный комитет проводит доследственную проверку информации о голодных обмороках среди школьников Кузбасса, о которых рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. По словам официального представителя СК по Кемеровской области Надежды Ананьевой, в ходе проверки будут выявлены школы, в которых происходили подобные случаи и определено, действительно ли голодные обмороки у детей имели место быть. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, пишет Российская газета.