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Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

23.01.2019 21:56
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Фигуристка Загитова Алина, представляющая Россию на Чемпионате Европы по фигурному катанию, проведение которого возложено на Минск, уверенно лидирует, продемонстрировав отличный результат в рамках своей короткой программы, сообщают «Известия». Загитова получила 75 баллов, а в спину ей «дышит» ещё одна российская спортсменка – Самодурова Софья, заработавшая 72,88 балла. Тройку лидеров замыкает фигуристка, выступающая от Швейцарии – Паганини Алексия.

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