Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

23.01.2019 21:56



Фигуристка Загитова Алина, представляющая Россию на Чемпионате Европы по фигурному катанию, проведение которого возложено на Минск, уверенно лидирует, продемонстрировав отличный результат в рамках своей короткой программы, сообщают «Известия». Загитова получила 75 баллов, а в спину ей «дышит» ещё одна российская спортсменка – Самодурова Софья, заработавшая 72,88 балла. Тройку лидеров замыкает фигуристка, выступающая от Швейцарии – Паганини Алексия.