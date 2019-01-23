Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
23.01.2019 21:41
По предварительным данным, полученным от «Росстата», численность населения России сократилась, что произошло впервые за последние десять лет, сообщает «Интерфакс». За прошедший год население страны уменьшилось на 86 тыс. человек и составило чуть меньше 147 млн. людей. Что касается соотношения численности населения, которое проживает в городах, то оно составило 109,4 млн. человек, причем 12,6 млн. проживают в Москве. В сельской местности проживают 37,3 миллиона.
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Согласно статистике практически во всех странах мира много детей рождают в в бедных семьях и семьях, где родите имеют невысокую степень образования.
наверное не хотят нищету плодить и по моему мнению это правильно ..особенно в наше такое нестабильное время ..когда дети богатых учатся за границей ..и хорошо бы просто богатых ..а так ведь еще и известных политиков и телеведущих учащих нас честной жизни а дети бедных за 10 и далее километров в школу на попутках добираются из за (так называемой) нехватки финансирования