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Телепортация: фантазии или новые возможности

23.01.2019 21:02
Телепортация: фантазии или новые возможности

Каждого человека хоть раз в жизни посещала мысль о том, как было бы замечательно в один миг оказаться совершенно в другом месте. Например, за секунду переместиться из родного города, окутанного январскими морозами, к ласковому южному морю.

Мгновенное перемещение в пространстве относится к категории несбыточных мечтаний. Воплотить в реальность это явление можно только на страницах фантастических романов. Однако есть люди, которые утверждают, что телепортация существует.

Случаи телепортации в истории человечества

Сторонники удивительного феномена приводят массу случаев молниеносного перемещения людей и предметов на огромные расстояния.

Впервые телепортация была зафиксирована якобы в I столетии нашей эры. Житель Рима Аполлоний Тианский мог мгновенно переноситься в Эфес. За это его признали колдуном и приговорили к смерти. Однако во время казни он исчез.

В XVI веке произошел еще один странный случай: внезапное появление в Мехико солдата, Хиля Переса, проходящего службу на Филиппинах.

площадь Пласа-Майор, Мехико

Мехико: Площадь Пласа-Майор, куда занесло стражника с Филлипин

Его посчитали дезертиром и посадили в тюрьму. На допросах Перес твердил: «после смены, устав, испытывая недостаток сна, прислонился лицом к колонне дворца губернатора, а потом очнулся, видя изумленных стражников в странных доспехах». Протокол допроса от 1593 г. сохранился в мексиканском госархиве. Через пару месяцев нашлись свидетели, утверждающие, что мужчина действительно таинственно исчез со своего поста. В результате солдат был оправдан и отпущен на свободу.

военный 16 век

В XVII столетии был зафиксирован факт неоднократного перемещения некой монахини из Испании в Америку. Она «ходила» на другой континент, чтобы обращать индейцев в христианскую веру.

В XX веке тоже не обошлось без случаев телепортации. В 1968 году семья из Аргентины выехала на машине к друзьям в один из соседних городков, а оказалась в Мексике. Во время пути их автомобиль накрыл странный туман, после чего они оказались за несколько тысяч километров от того места, где находились.

Ходят слухи, что способностью к телепортации обладал знаменитый фокусник Гарри Гудини.

Эксперименты и исследования

В период Второй мировой войны была организована попытка перемещения крупного предмета. К опыту привлекли Альберта Эйнштейна и Николу Тесла. Объектом стал военный корабль «Элдридж». В ходе эксперимента судно исчезло, затем материализовалось совершенно в другом месте, а потом вернулось на исходную точку. Люди, находящиеся на «Элдридже», сильно пострадали, поэтому все данные были засекречены.

В 1983 году еще один опыт провели с военной базой «Монтаук». Ее затянул в себя мощный смерч, который ученые назвали входом в параллельный мир.

В 1997 году специалисты копенгагенского института доказали возможность телепортации мельчайших частиц. Тогда появилась идея, что и крупные тела тоже могут перемещаться в пространстве. Многие ученые, в том числе из России, смогли телепортировать ДНК из пробирки в пробирку, а также на живой объект. Кроме этого, было доказано, что способностью молниеносно переноситься с места на место обладает матка муравьев.

Несмотря на исследования и случаи из истории очень сложно принять факт существования телепортации. Потребуется время и новые эксперименты, чтобы люди перестали считать это явление сказкой.

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