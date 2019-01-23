Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

23.01.2019 19:57



Появилась информация о том, что два танкера, сгоревшие в Керченском проливе, находились под санкциями со стороны правительства Америки, сообщает ИА «REGNUM». Оба танкера «попали» в санкционный список по той причине, что перевозили топливо в Сирию. Вследствии наложенных на них ограничений, российский порт Темрюк, на территории которого находится газовый терминал, запретил судам заход на разгрузку газа. Именно по этой причине газ перегружался с одного танкера на другой посреди пролива, в следствии чего и произошло возгорание газа.