Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

23.01.2019 19:50



Обсуждение введение в практику соцнорм по количеству потребляемого электричества было отложено правительством России на неопределенный срок, сообщают «Известия». Было решено отложить данный вопрос в «дальний ящик» и начать действовать с другого ракурса, а именно приступить к постепенной отмене пониженных тарифов на электроэнергию для некоторых видов многоквартирных и частных домов. Тем временем будет произведено глубокое исследование и анализ возможных последствий введения новых ценовых норм на энергоресурс, будет выяснено какое влияние окажет вышеназванная мера на различные социальные категории граждан.