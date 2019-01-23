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Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

23.01.2019 19:50
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

Обсуждение введение в практику соцнорм по количеству потребляемого электричества было отложено правительством России на неопределенный срок, сообщают «Известия». Было решено отложить данный вопрос в «дальний ящик» и начать действовать с другого ракурса, а именно приступить к постепенной отмене пониженных тарифов на электроэнергию для некоторых видов многоквартирных и частных домов. Тем временем будет произведено глубокое исследование и анализ возможных последствий введения новых ценовых норм на энергоресурс, будет выяснено какое влияние окажет вышеназванная мера на различные социальные категории граждан.

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