"Газпром межрегионгаз" назвал крупнейших должников по газу

23.01.2019 16:16



Компания "Газпром межрегионгаз" опубликовала на своем официальном сайте новый список должников за газ. Данные представлены на декабрь 2018 года. Самыми крупными субъектами РФ, у которых имеется задолженность за газ, являются Московская, Тверская, Саратовская, Владимирская и Оренбургская области, Пермский и Краснодарский края. Задолженность данных регионов оценивается "Газпром межрегионгазом" в миллиарды рублей, пишет Российская газета.