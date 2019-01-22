В Чечне объяснили списание долгов за газ

22.01.2019 07:35



Списание долгов за газ жителям Чечни можно объяснить сложившейся исторической ситуацией и особой спецификой региона. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Он признал, что жители Чечни должны иметь такие же права, как и жители других регионов. Тем не менее Умаров подчеркнул, что речь идет о списании той задолженности, которая образовалась во время ведения на территории Чечни военных действий, во время которых жители не пользовались газом и, соответственно, не должны его оплачивать, пишет РИА Новости.