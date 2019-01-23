Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество

23.01.2019 07:39



23 января у вице-премьера Дмитрия Козака состоится совещание, на котором снова будет рассмотрен вопрос о возврате социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Ранее этот проект был заморожен, так как правительство опасалось негативной реакции общественности на введение данных норм и, соответственно, повышения тарифов. Согласно этому документу, в России будут действовать три тарифа: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч, и экономически обоснованный - при потреблении более 500 кВт/ч. Также, во время совещание рассмотрят вопрос постепенной отмены тех льгот, которые сегодня действуют для сельского населения и горожан, которые пользуются электроплитами, пишет Коммерсант.