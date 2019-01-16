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Чубайс считает проблемой дешевизну электроэнергии в России

16.01.2019 14:54
Чубайс считает проблемой дешевизну электроэнергии в России

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что в России слишком дешевая электроэнергия, что приводит к ее нерациональному использованию. По его словам, многие россияне считают, что если электроэнергия такая дешевая, то и экономить ее незачем. При этом, Чубайс считает, что воспитательные меры решения проблемы будут неэффективными, а для решения данной проблемы следует повысить цену на электричество. Тем не менее глава "Роснано" заявил, что в этом случае, дополнительная нагрузка для бедных слоев населения России будет слишком серьезной. Поэтому увеличить стоимость электроэнергии необходимо только для богатых, пишет РБК.

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