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Экипаж "захваченного" самолета рассказал о состоянии авиадебошира

23.01.2019 07:20
Экипаж "захваченного" самолета рассказал о состоянии авиадебошира

Экипаж самолета, следовавшего рейсом Сургут-Москва, рассказал о действиях авиадебошира, который потребовал изменить курс и направить лайнер в Афганистан. По словам бортпроводниц, мужчина заявил о наличии у него оружия, которое он пообещал применить в случае, если его требования не будут выполнены. Также, они сообщили, что не увидели у авиадебошира признаков принятия алкогольных напитков или наркотических средств, поэтому восприняли его угрозы серьезно, пишет RT.

В настоящее время мужчина задержан. По факту угона воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут — Москва
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