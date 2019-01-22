Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут — Москва

22.01.2019 17:10



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что мужчина, который "захватил" самолет, следовавший рейсом Сургут-Москва, и потребовал от пилотов лететь в Афганистан, в настоящее время задержан спецслужбами. В отношении него заведено уголовное дело об угоне воздушного судна, пишет Интерфакс.

По предварительной информации, "угонщик" - это 41-летний житель Сургута, который может иметь психические отклонения и, в момент совершения правонарушения, находился в алкогольном опьянении.