Собчак приехала в кафе после драки Виторгана с Богомоловым

23.01.2019 07:05



После драки в одном из столичных кафе актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, телеведущая и журналист Ксения Собчак, из-за которой по словам СМИ и произошел конфликт, вернулась в кафе, в котором все еще оставался Богомолов. Собчак и Богомолов некоторое время оставались в заведении. Собчак успокаивала своего собеседника, после чего они покинули кафе вместе, пишет газета Известия.