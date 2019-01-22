Виторган и Богомолов подрались в кафе из-за Ксении Собчак

22.01.2019 10:08



В одном из кафе в самом центре Москвы произошла драка, участниками которой стали актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов, сообщает «СтарХит». Сначала участники вышли на «свежий воздух» пообщаться, после чего Богомолов вернулся в кафе, но уже с разбитым носом. Помощь медиков ему не понадобилась.

Что именно стало поводом для драки, доподлинно неизвестно. Но не исключено, что потасовка произошла на фоне слухов о том, что у жены Виторгана Ксении Собчак с режиссером завязался роман, который якобы стал поводом для расставания супругов. Слухи подкреплялись и фотоснимками, на которых Ксения и Максим запечатлены без обручальных колец.

Однако, вопреки сплетням Виторган и Собчак появляются на публике и светских мероприятиях вместе. Так, они посетили и новый спектакль режиссера Богомолова. Впрочем, пользователи социальных сетей не исключают, что все это «напускное».