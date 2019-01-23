Встреча Путина и Абэ длилась более трех часов

23.01.2019 06:38



Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая прошла в московском Кремле, продлилась более трех часов. Во время прошедших переговоров, лидеры двух стран обсудили заключение мирного соглашения между Россией и Японией. По итогам встречи Владимир Путин рассказал журналистам, что в ходе переговоров была достигнута договоренность продолжать работу по заключению мирного соглашения на основе декларации Японии и СССР. Также, Путин подчеркнул, что стороны будут искать такое решение, которое устроит общественность как российской стороны, так и Японии, пишет Газета.ру.