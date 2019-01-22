В Кремле начались переговоры Путина и Абэ

22.01.2019 15:37



В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В начале беседа лидеров государств будет проходить в узком формате, после чего, лидеры продолжат диалог в расширенном формате, который будет проходить в форме рабочего завтрака. Ожидается, что основной темой данных переговоров станет заключение мирного соглашения между Россией и Японией. По завершению переговоров Путин и Абэ сделают заявление для СМИ, пишет RT.