Красноярские ученые научились перерабатывать карасей для космоса

22.01.2019 23:20



Красноярским ученым удалось добиться создания первого прототипа замкнутой системы жизнеобеспечения для человека, которая ориентирована на использование в ходе космических экспансий, к примеру, для создания колонии на луне, сообщает «Trk7.ru». В основу вышеназванной системы легла методика переработки пищевых отходов, а если быть точнее, то рыбных отходов: чешуи, костей и внутренностей. Суть процесса заключается в следующем: при помощи нехитрых химических веществ рыбные отходы перерабатываются в минеральную смесь, которую затем можно использовать в качестве удобрений для культурных растений, к примеру, для удобрения пшеницы. Испытания показали, что на подобного рода удобрениях удается добиться гораздо большего объёма урожая.