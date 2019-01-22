ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей

22.01.2019 22:32



За последние 4 года «Московский индустриальный банк» «накопил» порядка 13 млрд. рублей убытков, а дисбаланс между его активами и пассивами, так называемая «финансовая дыра», составляет от 60 до 100 млрд. рублей, сообщает "ТАСС". По мнению представителей Центробанка России, данные финансовые результаты не являются следствием каких-либо мошеннических действий со стороны банка, а напротив, указывают на то, что банк чересчур усердно был сконцентрирован на кредитовании юридических лиц в последние годы. На текущий момент ЦБ РФ запустил механизм по «оздоровлению» банка, предписав ему сократить размер базового капитала на 11 млрд. рублей, в итоге сумма активов банковской организации составит 18 млрд. рублей.