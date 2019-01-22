Жительница Одинцова провела в ледяной проруби час и установила рекорд

22.01.2019 20:46



Девушка из Одинцовского района Московской области, а по совместительству профессиональная спортсменка, установила мировой рекорд, проведя в ледяной проруби целый час, сообщает «Телеканал 360°». Девушку зовут Осман Делибаш и она провела в воде, чья температура составляла всего лишь 2°С, целый час, тем самым завоевав свое место в книге рекордов России. Отзывы пользователей сети интернет, которые просмотрели видеозапись, на которой целиком запечатлен процесс установления рекорда, разделились надвое: кто-то резко осудил девушку за «издевательское» отношение к своему организму, а кто-то наоборот горячо выразил поддержку в адрес спортсменки. Для справки, Осман Делибаш является профессионалом по зимнему плаванию, а своим поступком она хотела лишь показать то, на какие удивительные вещи способен человеческий организм.