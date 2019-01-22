Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживания

22.01.2019 19:53



Государственной думой Российской Федерации по итогам третьего, завершающего чтения, был принят законопроект, обязывающий совершеннолетних граждан мужского пола вставать на учет в военкомат по месту жительства, сообщают «Известия». Таким образом, закон обязывает «закрепляться» за военкоматом по месту фактического проживания, а не по месту прописки или регистрации, как это было раньше. Принятие данного законопроекта во многом связано с тем фактом, что большое количество молодых ребят проходят обучение в высших учебных заведениях не в своих «домашних» регионах и, зачастую, у них нет возможности получить временную регистрацию, которая была необходима для постановки на воинский учет. Теперь всем «иногородним» военнообязанным в обязательном порядке придется «закрепиться» за ближайшим военкоматом.