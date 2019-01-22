Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия

22.01.2019 19:37



Российское антидопинговое агентство получило подтверждение своего официального международного статуса, по итогам принятого соответствующего решения со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает «RT». Во время проведения соответствующих проверок со стороны специализированной комиссии не только РУСАДА активно содействовал её рабочим процессам, правительство России также внесло немалый вклад, путём оперативно и своевременно предоставляемой информации, и необходимых материальных баз.