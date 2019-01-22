Ученые открыли новый вид кровеносных сосудов в наших костях

22.01.2019 18:46



Новый вид кровеносных сосудов в костях мышей был обнаружен учеными. Недавно открытые капилляры, называемые транскортикальными сосудами (FCV), проникают в твердую оболочку костей, и обеспечивают большую часть кровоснабжения кости. Также эти капилляры действуют как "кратчайший путь" для переноса иммунных клеток от костного мозга к поврежденной зоне тела.

Анализируя людей, ученые обнаружили, что у нас тоже есть подобные кровеносные сосуды в больших костях наших тел. Исследователи надеются, что их открытие приведет к разработке новых методов лечения, которые будут использовать этот кровоток и миграцию иммунных клеток для лечения воспалительных заболеваний, таких, как остеоартрит, пишет DailyMail.

Данное исследование проводилось университетом Дуйсбург-Эссен, Германия, под руководством доктора Ники Гринбум из Института экспериментальной иммунологии и визуализации.

Анатомия человека редко является предметом научных открытий, и большинство экспертов уверены, что основные органы и ткани уже открыты.

"Это действительно неожиданная возможность найти новую и центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в 21 веке," - сказал доктор Маттиас Ганцер, соавтор исследования и руководитель Института. "Это совершенное безумие, что еще есть вещи, которые мы можем узнать об анатомии человека – мы обнаружили кровеносные сосуды в новом месте, о котором мы не знали раньше".