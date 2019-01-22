Власти Китая сообщили о второй женщине, беременной генетически отредактированным ребенком

22.01.2019 14:49



Вторая женщина беременна после участия в эксперименте по созданию первых в мире генетически отредактированных младенцев, утверждают власти Китая. Будущая мать была среди восьми пар, завербованных исследователем Хэ Цзяньки, который столкнулся с международным осуждением в ноябре после объявления о рождении близнецов с измененной ДНК. Правительственные следователи утверждали, что доктор Хэ бросил вызов официальному запрету тайно выполнять работу в надежде получить известность и богатство.

Ученый начал свой проект в 2016 году, собрал средства и организовал исследователей самостоятельно, уклонился от надзора и использовал поддельные анализы крови и поддельный сертификат этического обзора, сообщает государственное информационное агентство Китая Синьхуа. В период с марта 2017 года по ноябрь 2018 года доктор Хэ провел эксперименты на парах добровольцев ВИЧ-положительных мужчин и ВИЧ-отрицательных женщин, обращающихся за лечением бесплодия. Исследователи отредактировали гены человеческих эмбрионов с целью сделать их естественно устойчивыми к ВИЧ и имплантировали их женщинам.

В результате эксперимента две женщины забеременели. Первая родила девочек-близнецов, известных только как Лулу и НАНА, а вторая все еще беременна. Одна пара выпала из проекта на полпути, а остальные пятеро не забеременели.

Врач теперь сталкивается с “наказанием в соответствии с законами и правилами” и возможным полицейским расследованием, сообщает Синьхуа. Дети-близнецы и беременная женщина получат соответствующее медицинское наблюдение, добавили чиновники.