Самолет Сургут-Москва сел в Ханты-Мансийске

22.01.2019 15:09



Начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов сделал официальное заявление о ситуации, произошедшей на борту самолета компании "Аэрофлот", который следовал рейсом Сургут-Москва. Так, по его словам, один из пассажиров совершил хулиганские действия, в результате чего было принято решение посадить борт в аэропорту Ханты-Мансийска, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, один из пассажиров рейса Сургут-Москва "захватил" самолет и потребовал сменить курс полета для того, чтобы отправиться в Афганистан.