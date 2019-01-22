Генеральная прокуратура выступает против списания долгов с жителей Чечни

22.01.2019 16:39



Генеральная прокуратура РФ выступила на стороне компании "Газпром межрегионгаз Грозный" и высказалась против решения прокурора Чечни о списании с жителей Чеченской Республики долгов за газ. Ведомство организовало служебную проверку по данному делу, а также поручило прокурорам Чечни принять доводы компании. В Генпрокуратуре напомнили, что судебные органы не должны вмешиваться во взаимоотношения, касающиеся хозяйственной деятельности субъектов, пишет РИА Новости.