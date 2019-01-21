Песков ответил на сообщения о согласии Японии на часть Курил

21.01.2019 15:57



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения японской стороны о согласии на передачу Японии двух островов Курильской гряды. По его словам, конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией нет, поэтому еще рано обсуждать конкретные действия той или иной стороны. В настоящий момент все заявления, которые делает Япония, являются высказанными пожеланиями. Также, Песков предложил дождаться завтрашней встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра России Синдзо Абе, передает РИА Новости.