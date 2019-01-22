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В ЛДПР предлагают полностью запретить деятельность коллекторов

22.01.2019 11:20
В ЛДПР предлагают полностью запретить деятельность коллекторов

В партии ЛДПР выступили с предложением полностью запретить деятельность коллекторов в России. Как передает РИА Новости, это произошло на фоне недавних событий, когда в адрес учителей и директора одной из столичных школ стали поступать угрозы с требованием взыскать долг с родителей учеников. Инициатива полного запрета коллекторов принадлежит заместителю председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову.

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