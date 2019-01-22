ЧП в Керченском проливе: спасатели не надеются найти живыми пропавших моряков

22.01.2019 09:04



Спасатели считают, что надежды найти живыми пропавших моряков в результате пожара на двух судах в Керченском проливе нет. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от Росморречфлота. С учетом этого фактора статус операции был переведен из «из спасательной в поисковую». Кроме этого, как говорится в сообщении, «горение продолжается».

Напомним, что речь идет об инциденте, в ходе которого загорелись суда «Канди» и «Маэстро» (флаг Танзании). Согласно предварительным данным, пожар произошел во время передачи топлива с одного борта на другой. Всего на двух судах было 32 человека. В результате случившегося 12 человек удалось спасти. Десять тел подняли на борт, еще десять числятся пропавшими без вести.