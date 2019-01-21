В Керченском проливе загорелись два судна

21.01.2019 20:50



Два судна под флагом Танзании охвачены огнём в районе Керченского пролива, по предварительным данным, на одном из них прозвучал взрыв, сообщает «ТАСС». Данные были получены от представителя Росморречфлота, в которых было указано, что после того, как взорвалось первое судно, огонь перешел на соседнее. Эпицентром действия выступила якорная стоянка кораблей. Есть пострадавшие, кроме того имеется информация о десяти погибших. На бортах горящих кораблей находились экипажи состоявшие из граждан Турции и Индии, граждан России среди них не было. На текущий момент в спасательной операции принимают участие около десятка кораблей.