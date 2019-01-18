«Газпром» будет обжаловать решение суда о списании миллиардных долгов жителей Чечни

18.01.2019 12:25



В «Газпром межрегионгазе» будут обжаловать решение, которое вынес суд Грозного о списании долгов за газ жителям Чечни, сумма которых составила 9 миллиардов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее суд в Грозном после требования местной прокуратуры вынес решение о списании девяти миллиардов долгов за газ. Представители прокуратуры также заявляли, что требования погасить долги вызывали большие волнения среди населения, что могло привести к массовому бунту.