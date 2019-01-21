Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook

21.01.2019 21:38



В отношении компаний "Twitter" и "Facebook" возбуждено административное делопроизводство из-за несоблюдения закона "О локализации баз данных", инициатором возбуждения "дела" выступил Роскомнадзор, сообщает "RT". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что ответы, которые дали представители компаний, являются исключительно формальными и не несут в своем содержании абсолютно никакой конкретики, соответственно подобные ответы можно расценивать как уклонение от законных требований российского государственного регулятора.