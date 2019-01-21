В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора

21.01.2019 20:59



Президиум Российской академии наук снял с повестки дня вопрос о присвоении профессорского звания патриарху Кириллу, сообщает «Газета.ру». Все руководство Академии было буквально взбудоражено событиями последних дней, но пока президент РАН находится в поездке за пределами России, было решено снять с повестки столь «противоречивый» вопрос. Тем не менее некоторые представители РАН подчеркивают, что патриарх имеет очень серьезные заслуги в науке – он профессиональный физик.