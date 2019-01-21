«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»

21.01.2019 19:56



Согласно заявлению Юрия Витренко, занимающего должность исполнительного директора «Нафтогаза», сумма исковых претензий в отношении «Газпрома» может быть уменьшена, но только в случае заключения между двумя компаниями транзитного договора, сообщают «РИА новости». В случае вышеназванного развития сценария событий, «Газпрому» «простят» $10 млрд. от общей суммы долга и останется выплатить лишь $2 млрд. Напоминаем, что в конце текущего года истекает действующий договор по транзиту газа через территорию Украины.