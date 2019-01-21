«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться

21.01.2019 19:48



Владельцы сетей розничных магазинов «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии своих компаний в одну сеть, которая, по предварительным расчетам, станет третьей по величине торговой розничной сетью в России, сообщает «Интерфакс». Владельцы «Дикси» и «Бристоля» получат в новом объединении 51% от общей доли бизнеса, а владелец «Красное&Белое» получит оставшиеся 49%. В общей сумме «на троих» владельцев приходится порядка 13 тыс. розничных магазинов по всей России.