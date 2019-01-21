5 продуктов, которые Вы никогда не должны есть сырыми

21.01.2019 19:06



Существует много продуктов, которые лучше избегать есть в сыром виде из-за перекрестного загрязнения или их ядовитых качеств. Ученые назвали пять из них, о которых Вы должны знать, пишет MedicalDaily.

1. Тесто для печенья. Употребление сырого теста для печенья не является хорошей идеей. Одной из причин, конечно, является то, что оно может включать в себя использование яиц, которые несут в себе риск сальмонеллы в сыром виде. Но сама мука может также содержать вредные штаммы бактерий. Загрязнение, вероятно, связано с воздействием фекалий животных, которые присутствуют на пшеничных полях и вокруг них.

2. Картофель. Говорят, что сырой картофель, особенно зеленый или проросший, производит соланин. Токсический алкалоид может вести к поносу, тошноте, головным болям, и в редких случаях, даже приводит к опасным для жизни ситуациям. На самом деле, вы всегда должны исключать употребление зеленого картофеля, даже если он приготовлен. Даже откладывая соланин в сторону, сырой картофель содержит крахмалы, которые устойчивы к перевариванию. Его употребление в сыром виде может закончиться серьезными кишечными проблемами.

3. Маниока. Маниока опасна при потреблении сырой или недоваренной, так как она содержит соединения, которые превращаются в цианистый водород в организме. Это может иметь длинный список последствий, таких, как быстрое дыхание, падение кровяного давления, головокружение, тошнота, понос, запутанность сознания и конвульсии.

4. Свинина. В сырой, недоваренной свинине можно найти паразитов вроде Trichinella spiralis. Если ими заражается человек, он может испытывать лихорадку, боль в животе и тошноту. И, на более поздних стадиях инфекции, это может вызвать миалгию, отек лица или области вокруг глаз. При приготовлении свинины соблюдайте рекомендуемые температуры, также, мясу следует дать отдохнуть не менее трех минут перед разделкой и употреблением.

5. Фасоль. Употребление сырой красной фасоли может вызвать сильную тошноту, сильную рвоту и диарею от естественного лектина, который в ней содержится. Чтобы избавиться от этого токсина, бобы нужно замачивать в течение 5 часов. Далее следует слить воду и варить замоченные бобы в пресной воде не менее 30 минут. Имейте в виду, что это не относится к консервированной фасоли, которую нужно только разогреть.