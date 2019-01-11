Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ЯНВ, 00:39 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

12 ЯНВ, 00:39 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

Ваша новогодняя елка может быть переработана в сахар

11.01.2019 23:37
Ваша новогодняя елка может быть переработана в сахар

В один прекрасный день, в ближайшее время, вы сможете не только насладиться красотой своей новогодней ели, но и съесть ее. Потому что если исследователи из Университета Шеффилда добьются своей цели, они смогут превратить наши елки в десерт, пишет AtlasObscura.

Так, доктор Синтия Картей, вносящая вклад в это исследование, объясняет, что кафедра химической и биологической инженерии университета изучает устойчивые способы преобразования сосновых игл использованных елок в новые материалы, такие как сахар и краска. Комплекс полимера называется лигноцеллюлоза составляет 85% от состава хвои. Поскольку лигноцеллюлозная биомасса богата углеводами, Картей и ее коллеги хотят расщепить ее, чтобы сделать съедобные подсластители.

Ее лаборатория изучает сжижение, которое использует экологически чистые растворители, такие как глицерин и вода, чтобы превратить сосновые иглы в елках и елях в глюкозу, уксусную кислоту и фенол. В свою очередь, глюкозу можно использовать для того чтобы сделать сахар, укусную кислоту преобразованную в краски или уксус, и фенол используемый в фармацевтической продукции. Даже биохар-твердое вещество, оставшееся после процесса сжижения, можно использовать в промышленных целях.

"Мотивация для работы над этим заключается в том, что наши ископаемые ресурсы ограничены”, - говорит Джеймс Макгрегор, старший преподаватель кафедры химической и биологической инженерии Университета Шеффилда и главный исследователь этого проекта. “Нам нужно искать устойчивые способы преобразования отходов в топливо и другие продукты, которые мы обычно получаем из сырой нефти".

Лаборатория Макгрегора также изучает возможность использования сжижения для преобразования отходов промышленных пекарен в твердый углерод, который может быть использован для удаления загрязняющих веществ из сточных вод.

Стали известны имена претендентов на
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

Новости СМИ

Новости дня

11 ЯНВ, 23:19 Македонию все-таки переименуют Македонию все-таки переименуют
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11 ЯНВ, 22:57 Стали известны имена претендентов на "Евровидение-2019" от России Стали известны имена претендентов на "Евровидение-2019" от России
11 ЯНВ, 22:34 В Новой Москве ввели карантин из-за бешенства В Новой Москве ввели карантин из-за бешенства
11 ЯНВ, 22:17 Александр Логинов ответил Фуркаду на его критику Александр Логинов ответил Фуркаду на его критику
11 ЯНВ, 22:04 В Дагестане ликвидировали боевиков, напавших на сотрудников ДПС
11 ЯНВ, 21:32 Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11 ЯНВ, 20:57 Похищенный в Москве мужчина проходит по делу об убийстве Вороненкова Похищенный в Москве мужчина проходит по делу об убийстве Вороненкова

Узнай, страна!

11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11 ЯНВ, 14:18 В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей
11 ЯНВ, 13:57 В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter