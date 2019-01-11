Ваша новогодняя елка может быть переработана в сахар

11.01.2019 23:37



В один прекрасный день, в ближайшее время, вы сможете не только насладиться красотой своей новогодней ели, но и съесть ее. Потому что если исследователи из Университета Шеффилда добьются своей цели, они смогут превратить наши елки в десерт, пишет AtlasObscura.

Так, доктор Синтия Картей, вносящая вклад в это исследование, объясняет, что кафедра химической и биологической инженерии университета изучает устойчивые способы преобразования сосновых игл использованных елок в новые материалы, такие как сахар и краска. Комплекс полимера называется лигноцеллюлоза составляет 85% от состава хвои. Поскольку лигноцеллюлозная биомасса богата углеводами, Картей и ее коллеги хотят расщепить ее, чтобы сделать съедобные подсластители.

Ее лаборатория изучает сжижение, которое использует экологически чистые растворители, такие как глицерин и вода, чтобы превратить сосновые иглы в елках и елях в глюкозу, уксусную кислоту и фенол. В свою очередь, глюкозу можно использовать для того чтобы сделать сахар, укусную кислоту преобразованную в краски или уксус, и фенол используемый в фармацевтической продукции. Даже биохар-твердое вещество, оставшееся после процесса сжижения, можно использовать в промышленных целях.

"Мотивация для работы над этим заключается в том, что наши ископаемые ресурсы ограничены”, - говорит Джеймс Макгрегор, старший преподаватель кафедры химической и биологической инженерии Университета Шеффилда и главный исследователь этого проекта. “Нам нужно искать устойчивые способы преобразования отходов в топливо и другие продукты, которые мы обычно получаем из сырой нефти".

Лаборатория Макгрегора также изучает возможность использования сжижения для преобразования отходов промышленных пекарен в твердый углерод, который может быть использован для удаления загрязняющих веществ из сточных вод.