Шипулин хочет стать депутатом Госдумы

21.01.2019 18:14



Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что собирается стать депутатам Государственной думы РФ. По его словам, он планирует баллотироваться от партии "Единая России", при условии, что ему удастся собрать необходимое количество голосов в мае текущего года, когда будут проходить праймериз партии. Напоминаем, что в декабре прошлого года Антон Шипулин принял решение завершить свою спортивную карьеру, пишет Ura.ru.