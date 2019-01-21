Захарова продолжила полемику с Чубайсом

21.01.2019 17:54



Официальный представитель МИД РФ и глава "Роснано" продолжают свою полемику на страницах Facebook. Захарова подчеркнула, что Чубайс так и не ответил на ее конкретный и простой вопрос: Почему большая часть россиян живет настолько бедно? Также, Мария Захарова напомнила главе "Роснано" о кризисе, который произошел в 1998 году. По ее словам, данный кризис считается одним из самых тяжелых для экономики России, пишет РИА Новости.