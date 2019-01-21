Захарова продолжила полемику с Чубайсом
21.01.2019 17:54
Официальный представитель МИД РФ и глава "Роснано" продолжают свою полемику на страницах Facebook. Захарова подчеркнула, что Чубайс так и не ответил на ее конкретный и простой вопрос: Почему большая часть россиян живет настолько бедно? Также, Мария Захарова напомнила главе "Роснано" о кризисе, который произошел в 1998 году. По ее словам, данный кризис считается одним из самых тяжелых для экономики России, пишет РИА Новости.
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Чубайс не так прост, как может показаться. Обычным коррупционером и ворюгой он не является. Чиновник и руководитель, судя по всему, посредственный. Просто, как говорится, попал в нужное время в нужное место. Его личность интересна в другом. Он не просто непотопляемый, он супер непотопляемый. Пали "смертью храбрых" на поле политической брани немало его патронов и соратников, а Толик, как пенопластовый поплавок, только на секунду скроется и опять на плаву во всей своей горделивой красе. Как можно объяснить этот феномен. Мне на ум приходит только одно объяснение. В свое время Чубайс каким-то образом смог заполучить информацию о "проделках и шалостях" многих власть придержащих, не малое число из которых и ныне у штурвала, заполучив, таким образом, индульгенцию на неприкосновенность за молчание. Мол, если что, то они ответят за свои дела, за кровь, за все свои преступления. И пусть это только мои собственные размышления, но они основаны на здравом смысле и жизненном опыте.