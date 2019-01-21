WhatsApp ограничил пересылку сообщений

21.01.2019 17:31



Руководство популярного мессенджера WhatsApp приняло решение ограничить возможность отправки одного и того же сообщения. Теперь одинаковые сообщения можно будет переслать только пять раз, в то время как раньше, идентичные сообщения разрешалось отправлять до 20 раз, сообщает информационное агентство "Би-Би-Си". Руководство мессенджера приняло такое решения для того, чтобы бороться с распространением фейковых новостей, пишет Интерфакс.