Автовладельцы будут получать госномера по прописке

21.01.2019 16:58



Госавтоинспекция может обязать владельцев автомобилей получать государственные номера на транспортные средства по месту своей прописки. Таким образом, автомобиль будет иметь код того региона, где зарегистрирован собственник машины. Это планируется сделать для того, чтобы было легче прогнозировать развитие регионов. ГИБДД собирается ввести данное нововведение в проект новых правил регистрации транспортных средств, пишет Коммерсант.