ЕС расширил санкции против Сирии

21.01.2019 16:38



Европейский союз принял решение расширить санкционные ограничения в отношении Сирии. Такая информация появилась на официальном сайте Совета Европы. Чиновники ЕС решили ввести санкции еще против 11 физических лиц и 5 компаний, таким образов, в настоящее время, в санкционном списке значатся 270 человек и 72 компании. Санкции включают в себя заморозку активов на территории Европейского союза, а также запрет на посещение Европы, пишет РБК.