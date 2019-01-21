Чубайс ответил на критику Марии Захаровой

21.01.2019 14:45



Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее требование объяснить, почему большая часть россиян живет бедно. По словам Чубайса, когда он работал в правительстве, в стране было тяжелейшее положение и приходилось практически выстраивать заново как само государство, так и экономику страны. Тем не менее, ни в одном из кабинетов правительства раньше не было принято оскорблять или требовать ответа от своих предшественников, а тем более переходить на "популистскую риторику" и "дворовые аргументы", пишет RT.