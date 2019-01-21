Чубайс ответил на критику Марии Захаровой
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил представителю МИД РФ Марии Захаровой на ее требование объяснить, почему большая часть россиян живет бедно. По словам Чубайса, когда он работал в правительстве, в стране было тяжелейшее положение и приходилось практически выстраивать заново как само государство, так и экономику страны. Тем не менее, ни в одном из кабинетов правительства раньше не было принято оскорблять или требовать ответа от своих предшественников, а тем более переходить на "популистскую риторику" и "дворовые аргументы", пишет RT.
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