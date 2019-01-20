Захарова потребовала от Чубайса объяснить слова о бедности россиян

20.01.2019 08:58



На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о бедности россиян. Политик потребовала от Чубайса объяснить свои слова, а также ответить почему же это произошло, и, в настоящее время, большая часть россиян живет бедно, пишет газета Известия. Захарова требует от Чубайса ответа, как от человека, который уже много лет входит в правительственные круги и занимает серьезные должности, связанные с развитием промышленности и экономики России.

"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - написала Захарова в своем Facebook.