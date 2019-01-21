Скончалась самая пожилая россиянка

21.01.2019 14:02



Ушла из жизни самая пожилая жительница России. Как передает РИА Новости, Нана Шаова проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Ей было 128 лет.

В июле 2017 года имя Наны Шаовой было внесено в Книгу рекордов России – документ, свидетельствующий о том, что она является самым пожилым жителем страны, был вручен главным редактором книги Станиславом Коненко. Также, по его словам, возраст Наны Шаовой является мировым рекордом.