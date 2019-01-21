Жителям Магнитогорска рассылают анонимки о новых взрывах

21.01.2019 13:06



В Магнитогорске местным жителям рассылают анонимные письма, в которых сообщается о новых взрывах, пишет Znak.com. Как сообщает ресурс, в посланиях людям напоминают о недавнем обрушении дома, в результате которого погибло 39 человек, а также о взрыве маршрутного автобуса в центре города.

Реагируя на эти сообщения, городская администрация обратилась к гражданам не поддаваться на провокации, целью которых является дестабилизация обстановки в городе. Представители мэрии пообещали, что вся информация и сообщения будет тщательно проверяться.