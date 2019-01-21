В Абхазии погибли российские военные
21.01.2019 13:35
Служащие российской военной базы в Абхазии погибли в результате падения БТР-80 упал в ущелье. Как передает РБК со ссылкой на собеседника из пресс-службы ЮВО, это произошло в момент перегона машины в пункт постоянной дислокации. Сам трагический инцидент произошел еще 18 января, но сообщили об этом только сейчас.
Также, по словам собеседника, пострадало еще двое военных, которых на вертолетах отправили в окружной военный госпиталь. В каком состоянии они сейчас находятся, не сообщается.
Написать комментарий