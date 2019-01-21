В России может измениться продолжительность новогодних каникул

21.01.2019 10:36



У российских работодателей появиться возможность самим определять срок новогодних каникул. Как передает «Российская газета», об этом сообщил глава Комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский. Он уточнил, что некоторые коллективы смогут сами принимать решение о том, сколько будут продолжаться каникулы в этот период через коллективный договор. Вместе с этим чиновник отметил, что он – сторонник госполитики в решении этого вопроса.